Отставка Флинна могла стать результатом кампании со стороны администрации Обамы

Вынужденная отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна могла стать результатом работы чиновников экс-президента Барака Обамы, пишет The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в команде экс-президента. Ее цель – сохранить в тайне секретные положения ядерной сделки с Ираном. Рассекретить ее обещал президент США Дональд Трамп, на этом же настаивал и его теперь уже бывший советник Флинн.

В роли главного архитектора кампании по дискредитации Флинна издание называет заместителя советника по национальной безопасности Бена Родса, который создавал соответствующие информационные поводы. Один из них должен был подчеркнуть неспособность Флинна адекватно пересказать свои беседы с российским послом. «Безусловно, кампания по дискредитации Флинна началась еще до инаугурации (Трампа). Она включала в себя однозначно политизированные утечки, направленные на подрыв его репутации», - говорит собеседник издания, ранее работавший в аппарате советника президента по нацбезопасности.

Несколько собеседников издания указывали на то, что конечной целью дискредитации был вовсе не Флинн, а Белый дом и Трамп. Новый президент неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном, называя его террористическим государством номер один, а само соглашение – «худшим в истории». Также он не исключал выхода Вашингтона из сделки.