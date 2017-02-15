Задержан подозреваемый в нападении на инкассаторов ФГУП «Спецсвязь России»

В Москве в результате спецоперации задержан один из подозреваемых в участии в вооруженном нападении на инкассаторов на улице Римского-Корсакова. Это «Интерфаксу» сообщила старший помощник руководителя городского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. В операции участвовали сотрудники СК, полиции Москвы и бойцы Росгвардии.

Иванова уточнила, что задержан тот, кто получил ранение в перестрелке с инкассаторами. Пока его доставили в больницу. После того как ему будет оказана медицинская помощь, с ним начнут следственные действия.

Еще одного участника нападения ищут, его личность еще не установлена.

14 февраля трое мужчин обстреляли группу инкассаторов на улице Римского-Корсакова, у отделения «Почты России». СКР тогда сообщил, что инкассаторы отстреливались и ответным огнем убили одного из нападавших и ранили второго. Также был ранен один из инкассаторов. Выжившие участники нападения сбежали без денег.

Источники ТАСС и «Интерфакса» уточнили, что нападение было совершено на сотрудников ФГУП «Главный центр специальной связи».

ФГУП «Главный центр специальной связи» было создано 1 августа 1939 г. Предприятие лидирует в области доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов в России и СНГ.