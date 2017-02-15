«Левада-центр»: в России одобрение Сталина достигло 16-летнего максимума

Растет число россиян, которые положительно относятся к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину, сообщает РБК со ссылкой на исследования «Левада-центра». Одобрение Сталина достигло 16-летнего максимума.

Последний опрос об отношении к историческим личностям прошел с 20 по 23 января 2017 г. среди 1600 человек в 48 регионах.

В январе с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к Сталину относились 46% опрошенных, в марте 2016 г. таковых было 37%. Доля безразлично относящихся к вождю снизилась за тот же период с 32 до 22%. Тех, кто относится к Сталину негативно, стало больше: с «неприязнью», «страхом», «отвращением», «ненавистью» сейчас к нему относится 21% респондентов, в марте 2016 г. таких было 17%. Исследования показывают, что негатив к Сталину постепенно уходил с начала 2000-х гг., отмечает РБК.

В умах россиян Сталин ассоциируется с «порядком в стране»: чем острее ситуация в стране, «тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жесткой позицией», прокомментировал рост одобрения этого политика замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. По его словам, «в либеральные времена такие настроения падают».

Брежнева Гражданкин назвал единственным относительно мягким политиком из тройки любимых лидеров. «Это благодаря тому, что его эпоха была более-менее благополучной и спокойной. Люди если не надеются на лучшую жизнь, то хотя бы стремятся к стабильности. Позитивное отношение к нему также связано с тем, что в его эпоху многие социализировались и выросли», — объяснил он.

С апреля 2006 г. по январь 2017 г. доля одобряющих Леонида Брежнева выросла с 39 до 47%. Тех, кто относится к нему отрицательно, стало меньше: с 12 до 9%.

В 2006 г. положительно Владимира Путина оценивали 76% опрошенных, в 2017 г. — 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.

Самыми нелюбимыми политиками у россиян оказались Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Никита Хрущев.

С марта 2015 г. доля тех, кто положительно относится к президенту СССР Горбачеву, выросла с 13 до 15%, но тех, кто плохо к нему относится, стало еще больше: с 36 до 46%. Доля одобряющих первого президента России Бориса Ельцина с 2006 г. выросла с 12 до 17%, доля его критиков снизилась с 57 до 48%. К Никите Хрущеву положительно относятся 28% россиян, как и в апреле 2006 г., доля тех, кто к нему относится негативно, выросла с 15 до 17%.

Также опрос показал ухудшение отношения населения к Владимиру Ленину и Юрию Андропову.