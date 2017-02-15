Могерини считает, что США могут лишиться роли мирового лидера

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам двухдневного визита в Вашингтон заявила, что США могут утратить роль мирового лидера. Об этом она сообщила в интервью Европейскому альянсу ведущих периодических изданий (LENA).

«Я никогда не видела Соединенные Штаты такими поляризованными, разделенными и отягощенными конфликтами, как сейчас. Тот, кто действительно хочет играть роль мирового лидера, должен быть внутренне крепок, уверен в себе и сплочен», - заявила Могерини. Она отметила, что испытания, которые выпали на долю «величайшей демократии мира», могут дестабилизировать весь мир.

15 февраля в Брюсселе начинается заседание министров обороны стран НАТО, на котором главы военных ведомств стран Европы впервые встретятся с новым коллегой из администрации президента США Дональда Трампа Джеймсом Мэттисом.