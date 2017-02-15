Министр Васильева считает сомнительным качество подготовки студентов в экономических вузах

Качество подготовки выпускников экономических вузов в России снижается, заявила министр образования и науки Ольга Васильева. Как передает агентство «Москва», она сказала это на мероприятии по случаю 110-летия РЭУ им. Г. В. Плеханова. «У нас большое количество экономистов в больших отраслевых вузах, качество которых сомнительно. Качество экономических программ, особенно в филиальных учреждениях, продолжает снижаться», - уточнила министр.

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова там же заявила, что 35% выпускников экономических специальностей не трудоустраиваются по профессии, в отличие от студентов-медиков, которые устраиваются по профилю в 97% случаев. «Но очевидно, что здесь дело не только в качестве образования, но и в специализации. Что касается образования и педагогики, где трудоустраиваемость меньше, то там количество контрольных цифр приема увеличилось на 3%. Нужно пересматривать систему контрольных цифр приема, так как они не соответствуют потребностям рынка труда», - считает она.