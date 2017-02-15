Песков: Россия продолжает соблюдать договор о РСМД

Россия намерена, как и прежде, выполнять свои международные обязательства, в том числе связанные с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никто официально не обвинял Россию в нарушении РСМД. Вы упомянули некую информацию, совершенно обезличенную. Безусловно, Россия оставалась и остается приверженной своим международным обязательствам, в том числе и в рамках упомянутого вами договора», - сказал Песков, комментируя появившиеся в американских СМИ претензии о якобы нарушении Россией договора о РСМД.

Ранее NYTimes сообщила, что Россия «тайно» развернула крылатую ракету наземного базирования большой дальности, которая нарушает договор о РСМД.

Договор о РСМД в 1987 г. подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Согласно договору подлежали ликвидации все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км. Развертывание таких систем также было запрещено.

В администрации Трампа агентству Reuters подтвердили информацию NYTimes о том, что Россия тайно развернула крылатую ракету с американским обозначением SSC-8, которую до того несколько лет тестировала, и что это действительно является нарушением договора о РСМД.