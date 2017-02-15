Путин займется назначением врио губернатора Карелии сегодня

Президент России Владимир Путин в среду займется вопросом назначения врио губернатора Карелии. «Сегодня президент будет заниматься Карелией, продолжится работа по региональной проблематике в связи с тем, что глава республики Александр Худилайнен объявил о намерении досрочно сложить полномочия», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он призвал не искать «подковерных процессов» в череде отставок губернаторов, которую назвал «ротационным процессом». «Почему это [отставки губернаторов] происходит синхронизированно? Еще раз повторяю: это ротационный процесс, существует электоральный календарь, каждый по своему усмотрению под этот календарь подстраивается», - считает Песков.

Песков обратил внимание, что все губернаторы, которые заявили об отставке, сложили полномочия по собственной инициативе. «Все они не первый год и не первую пятилетку возглавляли свои регионы, все они находились и находятся в постоянном контакте с президентом - президент неоднократно с ними встречался, неоднократно весьма позитивно отзывался о результатах работы», - сказал пресс-секретарь главы государства.

В среду о намерении уйти в отставку объявил губернатор Карелии Александр Худилайнен. Накануне о досрочном сложении полномочий заявил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. В понедельник Владимир Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина. На прошлой неделе свои посты покинули руководители Бурятии Вячеслав Наговицын и Пермского края Виктор Басаргин.