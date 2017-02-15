Бывший вице-премьер Крыма подозревается в получении взятки в особо крупном размере

Бывший заместитель председателя совета министров Крыма задержан по подозрению в получении от коммерсанта взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СКР.

Региональный главк Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело. «Он подозревается в получении взятки через посредника в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ)», - говорится в сообщении СКР. Однако имя бывшего чиновника не сообщается.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Олеге Козурине.

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 г. чиновник «получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн руб. за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта».

В СКР напомнили, что ранее по материалам оперативных сотрудников крымского УФСБ было возбуждено уголовное дело в отношении посредника преступления (ч.4 ст. 291.1 УК РФ), «ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении».