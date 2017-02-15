В академии им. Гнесиных не подтвердили увольнение Марии Максаковой

В Российской академии музыки им. Гнесиных не подтвердили увольнение преподававшей там оперной певицы Марии Максаковой. После того, как стало известно, что муж Максаковой коммунист Денис Вороненков перебрался на Украину, получил украинское гражданство и раскритиковал политику Москвы, «РИА Новости» сообщило, что ее саму могут скоро уволить из Гнесинки, и пока ее заменяют другие преподаватели. Максакова в училище пока работает, заявили «Комммесанту» в учреждении. В отделе кадров изданию сказали, что заявления об увольнении она не подавала. В диспетчерской академии, в отделе учета и распределении аудиторного фонда сообщили, что в расписании занятий Максаковой нет.

Максакова также является солисткой оперной труппы Мариинского театра. На сайте театра она числится в труппе, с пресс-службой «Коммерсанту» связаться не удалось.

Максакова и Вороненков не прошли в новый состав Госдумы по итогам выборов в сентябре 2016 г. В январе «Коммерсантъ» узнал, что Вороненков перебрался с женой перебрались на Украину и дал там показания Генпрокуратуре Украины на экс-президента Виктора Януковича. 14 февраля коммунист рассказал censor.net.ua, что с декабря у него гражданство Украины. Он подтвердил, что дал показания на Януковича, который якобы призывал Россию ввести войска на Украину. В КПРФ после этого заявили, что проверят наличие второго гражданства у Вороненкова, и если это подтвердится, исключат его из партии. Вечером того же дня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что СКР решил заочно обвинить бывшего депутата в рейдерстве и объявить его в федеральный розыск.