Суд оставил под стражей до середины мая гендиректора РАО Федотова

Пресненский суд Москвы продлил до середины мая арест гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве.

МВД 28 июня сообщило о задержании Федотова по подозрению в мошенничестве, в тот же день Таганским судом Москвы по ходатайству следствия он был отправлен в следственный изолятор, позднее ему было предъявлено обвинение.

По версии следствия, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компаниия (СЭК) одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданные третьим лицам.

В МВД заявили об ущербе на сумму более чем 500 млн руб., тогда как, утверждает его защита, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого стоит сумма 297 млн руб.

Свою вину Федотов отрицал и настаивал, по словам его защитников, что решение о передаче имущества на баланс СЭК было принято коллегиально и по рекомендации специалистов, проводивших аудит РАО.