На Украине будут вводиться веерные отключения электричества из-за режима ЧП

Введение ЧС на электроэнергетическом рынке Украины позволит проводить веерные отключения электроэнергии. С таким заявлением выступил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Предусматривается и пункт, который применяется при срочных проблемах и диспропорциях между потреблением и производством электроэнергии. Мы будем задействовать веерные отключения, для того чтобы сбалансировать производство и потребление», - сказал он на внеочередном заседании правительства Украины.

15 февраля кабинет министров ввел режим ЧС в сфере энергетики из-за блокады железнодорожного сообщения с не подконтрольными Киеву районами Донбасса.

Минэнерго Украины не рассматривает возможность импорта электроэнергии из России
Киев назвал импорт из России единственной альтернативой углю из Донбасса
На Украине обсудят введение ЧП в энергетике из-за дефицита угля
Фото