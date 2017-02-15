На Украине будут вводиться веерные отключения электричества из-за режима ЧП

Введение ЧС на электроэнергетическом рынке Украины позволит проводить веерные отключения электроэнергии. С таким заявлением выступил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Предусматривается и пункт, который применяется при срочных проблемах и диспропорциях между потреблением и производством электроэнергии. Мы будем задействовать веерные отключения, для того чтобы сбалансировать производство и потребление», - сказал он на внеочередном заседании правительства Украины.

15 февраля кабинет министров ввел режим ЧС в сфере энергетики из-за блокады железнодорожного сообщения с не подконтрольными Киеву районами Донбасса.