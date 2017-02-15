Подполковнику МВД Астафурову предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий

Сотрудники ФСБ задержали сегодня подполковника МВД Сергея Астафурова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий в связи с незаконным уголовным преследованием владельца Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Александра Комарова и его адвоката Александра Шибанова.

По версии следствия, Астафуров вместе с неустановленными лицами превысил должностные полномочия, фальсифицировав данные оперативно-разыскных мероприятий, когда впоследствии оправданный бизнесмен и его адвокат якобы пытались подкупить генерального директора ФГУП «Промресурс» Дмитрия Спиридонова.

В ходе сегодняшнего заседании Басманного суда подполковник свою вину не признал. «Вина Астфурова подтверждается показаниями свидетелей, а также потерпевших Шибанова, Комарова», - заявил следователь.

Сам Астафуров заявил в суде, что в материалах уголовного дела нет никаких доказательств, что он фальсифицировал результаты оперативно-розыскных мероприятий, ставших основанием для возбуждения уголовного дела в отношении владельца ЧТПЗ Комарова. Он подчеркнул, что решение об уголовном преследовании Комарова и Шибанова, принималось не им, а органами следствия при поддержке прокуратуры, и он сам никак не мог повлиять на данные решения.

«На протяжении служебной проверки, которая длилась около полутора лет, я ни разу не пытался скрыться, вступить в контакт с кем-либо, либо повлиять на кого-то», - пояснил он. При этом следователь сообщил, что в течение этого времени не раз выносились постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Сергею Астафурову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).