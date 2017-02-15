Bellingcat назвала предполагаемого виновника уничтожения малайзийского MH-17

Британская расследовательская группа Bellingcat назвала предполагаемого виновника уничтожения малайзийского самолета, следовавшего рейсом MH17. По мнению экспертно-журналистской группы, за перевозку зенитно-ракетного комплекса «Бук», якобы сбившего самолет с территории, подконтрольной Донбассу, отвечал бывший российский военный Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»).

Эксперты Bellingcat также считают, что в перевозке «Бука» были задействованы военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС России. Такой вывод был сделан после изучения в соцсетях фотографий российских военных, которые были сделаны в Ростовской области.

Доклад передан группе следователей Joint Investigation Team, которые проводят расследование трагедии. В ее состав входят представители следственных органов Австралии, Бельгии, Нидерландов, Малайзии и Украины.

Ранее сообщалось, что следственная группа, которая проводит расследование крушения Boeing 777 на востоке Украины в июле 2014 г., установила точное место запуска ракеты комплекса «Бук», сбившей авиалайнер. Тогда сообщалось, что «Бук» был привезен с российской территории. «После запуска возвращен на территорию Российской Федерации», - заявлял начальник департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.