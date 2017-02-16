Пентагон изучает возможность отправки в Сирию сухопутных сил – CNN

Минобороны США рассматривает возможность размещения в Сирии наземных войск США для борьбы с «Исламским государством» (запрещено в России), сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. «Вполне возможно, что в течение какого-то времени вы сможете видеть в Сирии регулярные сухопутные силы», — сказал собеседник телеканала.

Соответствующее решение будет принимать президент США Дональд Трамп, в частности, на основе доклада Пентагона, которому в течение месяца поручено представить план борьбы с ИГ. Но президенту могут поступить и другие предложения.

Администрация экс-президента Барака Обамы категорически отвергала сценарий отправки сухопутных войск в Сирию, поскольку он связан с серьезными рисками. До сих пор лишь небольшие группы специалистов консультируют силы, противостоящие ИГ.