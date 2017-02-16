Законопроект об одобрении конгрессом отмены антироссийских санкций внесен в нижнюю палату

В палату представителей конгресса США внесен законопроект, блокирующий право президента США отменять в одностороннем порядке антироссийские санкции, сообщает Reuters. Документ должен «обеспечить гарантию того, что Россия не получит никакого смягчения санкций до того момента, пока она этого не заслужит», - приводит ТАСС заявление одного из инициаторов законопроекта демократа Стени Хойера.

Санкции против России, введенные указами экс-президента США Барака Обамы, в соответствии с проектом, получают статус законов, и для их отмены требуется согласие конгрессменов. В качестве обоснования отмены или облегчения санкций президенту придется представить законодателям доказательства того, что Москва прекратила дестабилизировать ситуацию на Украине и отказалась от проведения кибератак на США. На изучение аргументов Белого дома конгрессмены отводят себе 120 дней.

Аналогичный законопроект 9 февраля был внесен в сенат. По итогам одобрения законодательных инициатив верхней и нижней палатами конгресса окончательный вариант должен отправиться на подпись президента. Большинство в обеих палатах контролируют республиканцы. Хойер, тем не менее, надеется, что законодательная инициатива об ограничении президентских полномочии в части снятия санкций наберет достаточную поддержку, чтобы преодолеть вето главы государства.