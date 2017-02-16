Высокопоставленный иранский генерал прибыл в Москву в обход санкций ООН – Fox News

Командующий подразделением по международным связям «Эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани прибыл с визитом в Россию, сообщает Fox News со ссылкой на «многочисленных сотрудников западных разведок, которым известно о визите».14 февраля в 12:13 самолет Mahan Air WD084 с генералом на борту приземлился в аэропорту Внуково. Сулеймани, ответственный за гибель примерно 500 американцев и находящийся под санкциями ООН, которые запрещают ему покидать страну, пробудет в Москве несколько дней, утверждают источники телеканала.

Сулеймани приехал в Москву, чтобы выразить свое недовольство российскому правительству по поводу его отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, в частности относительно оружейных сделок и укрепления экономических связей, отмечает телеканал.

В Кремле информацию о визите Сулеймани оставили без комментариев. «Это не к нам вопрос», - приводит «Интерфакс» ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова на вопрос о том, есть ли у Кремля информация о визите.