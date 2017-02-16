Константин Долгов может перейти из МИДа в администрацию президента – «Коммерсантъ»

Уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов может перейти в Кремль. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в госструктурах, его кандидатуру рассматривают на должность замначальника управления президента по общественным проектам (УОП). Управление было создано в октябре 2012 г. «в целях укрепления духовно-нравственных основ российского общества, совершенствования госполитики в области патриотического воспитания, разработки и реализации значимых общественных проектов в этой сфере», напоминает издание.

Сначала УОП возглавлял Павел Зенькович, его заместителями были Ольга Васильева, ставшая летом 2016 г. министром образования, и Владимир Попов. В конце января 2017 г. УОП возглавил замначальника УВП Сергей Новиков, должность Васильевой осталась вакантной.

Долгов много лет работал в системе МИДа, а нынешнюю должность он занимает с момента ее создания в 2011 г. Газета также напоминает, что должность уполномоченного по правам человека в министерстве появилась в ответ на критику ситуации с правами человека в России со стороны Запада.

Назначение нового замруководителя УОПа может совпасть с переводом департамента по взаимодействию с гражданским обществом из Управления внутренней политики Кремля (УВП) в УОП, говорят источники издания в Кремле. Также «Коммерсанту» стало известно, что в УВП обсуждается возможность передать депарамент по работе с политическими партиями от замначальника управления Тимура Прокопенко к замначальника УВП, который будет курировать Федеральное собрание (сейчас эта должность вакантна).