В Венесуэле запретили вещание телеканала CNN

Власти Венесуэлы запретили вещание в стране американского телеканала CNN. Соответсвующее распоряжение было подготовлено Национальной комиссией телекоммуникаций Венесуэлы. В нем говорится о «немедленной остановке вещания новостного канала CNN на испанском языке» в Венесуэле.

Причиной послужил репортаж CNN о том, что посольство Венесуэлы в Ираке якобы выдавало визы гражданам, имеющим связи с террористическими движениями.

Венесуэльское правительство ранее уже обвиняло телеканал в распространении пропаганды, а президент страны Николас Мадуро говорил, что хочет полного прекращения вещания CNN в Венесуэле.