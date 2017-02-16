Московские власти разрешили провести «Марш Немцова»

Московская мэрия согласовала заявку на проведение «Марша Немцова», но подготовила организаторам свои предложения маршрута демонстрации, сообщил «РИА Новости» руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«Да, согласовано», – ответил Черников агентству, уточнив, что по маршруту следования у мэрии есть свои предложения, которые будут озвучены позже, по мере принятия решения.

Ранее член оргкомитета «Марша памяти Бориса Немцова» Петр Царьков заявил, что в мэрию была направлена заявка на проведение 26 февраля в центре города демонстрации. Время сбора участников акции запланировано на 13.00 мск, сам марш должен начаться в 14.00 мск и завершиться в 16.00 мск. Заявка подана на 30 000 человек. Шествие пройдет от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост, где участники намерены возложить цветы к месту убийства Немцова.