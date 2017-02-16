Ущерб от коррупционных преступлений в Москве в 2016 году составил 15 млрд рублей

Прокуратура Москвы сообщила, что ущерб от зарегистрированных в столице в 2016 г. коррупционных преступлений составил 15 млрд руб. Отмечается, что добровольно погашен материальный ущерб на сумму 2 млрд руб.

«Состояние коррупционной преступности характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений с 1164 до 1213, в результате чего причинен ущерб на общую сумму 15 млрд руб.», – сказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В 2015 г. было пресечено 32 455 преступлений коррупционной направленности. 42% из них составили взятки, средний размер которых вырос до 212 000 руб. Вынесено 12 691 обвинительный приговор в отношении 13 603 человек.