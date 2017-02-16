НАТО наращивает присутствие в Черном море – Столтенберг

БРЮССЕЛЬ – Размещение четырех батальонов в Восточной Европе началось и будет завершено к июню этого года, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в ходе встречи министров обороны стран – членов НАТО в Брюсселе. Решение о размещении было принято на саммите НАТО в Варшаве. США, Канада, Великобритания и Канада разместят по батальону в Латвии, Литве, Эстонии и Польше.

Помимо этого НАТО усиливает свое присутствие в Черном море, будет увеличено количество учений, а также предприняты меры по координации и пониманию ситуации. «Румыния, Болгария и Турция – члены НАТО, которые с Черным морем непосредственно граничат, помимо этого мы активно работаем по этому вопросу с Украиной и Грузией. Мы будем продолжать диалог с Россией, мы не хотим ее изолировать и будем выстраивать конструктивные отношения», – заявил Столтенберг.

Россия уже дала ответ в военно-техническом плане на усиление присутствия НАТО в Черном море, говорил ранее постпред России при НАТО Александр Грушко. «Мы укрепляем свои западные рубежи, объявили о создании трех дивизий. Две уже созданы – в Ельне (Смоленская обл.) и Богучаре (Воронежская обл.), информацию наши партнеры уже нашли в информационном обмене по Венскому документу, создается еще одна – в Ростове-на-Дону ", – отметил постпред. Грушко напомнил, что по конвенции Монтре "нерегиональные державы не могут держать свои суда в акватории Черного моря".