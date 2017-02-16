Путин заявил об обострении угроз безопасности в 2016 году

Президент России Владимир Путин считает, что в 2016 г. многие мировые угрозы безопасности обострились. «За прошедший год обстановка в мире не стала спокойнее, не стала лучше», — констатировал Путин. По его словам, в прошлом году российские спецслужбы предотвратили 45 преступлений террористической направленности, в том числе 16 терактов.

Путин поставил перед ФСБ задачу сконцентрировать усилия в борьбе с терроризмом. «Названные мной события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур РФ, прежде всего ФСБ, особого внимания, концентрации сил, в первую очередь в борьбе с терроризмом», — сказал президент.

Путин поручил ФСБ активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, пресекать их финансовую подпитку. «Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа», — сказал Путин.