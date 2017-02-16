В Петербурге суд приговорил к семи годам участника войны в Сирии

В Петербурге Московский окружной военный суд на выездном заседании приговорил к семи годам колонии общего режима Исламжона Захидова за участие в войне в Сирии на стороне противников Башара Асада. Это сообщает «Фонтанка.ру». По версии обвинения и суда, он воевал в рядах запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра», связанной с «Аль-Каидой» (тоже запрещена в России).

Судьи решили, что Захидов воевал в Сирии с апреля 2015 по апрель 2016 г.

Следствие ФСБ обвиняло Захидова в участии в деятельности террористической организации и в обучении терроризму. Прокурор просил для него 10 лет колонии.