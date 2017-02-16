Потребители должны нести ответственность за пользование пиратским контентом – Мединский

Министр культуры Владимир Мединский заявил о том, что потребители пиратского интернет-контента должны нести ответственность за пользование подобной продукцией, передает ТАСС.

«За хищение авторского продукта, конечно, пользователи должны нести какую-то ответственность», - сказал он. «Вряд ли наше общество пока на данном этапе созрело», - добавил он. «Совершенно другая должна быть для этого культура потребления», - отметил министр.

Для борьбы с интернет-пиратством нужны более жесткие законодательные меры. «Министерство культуры является сторонником более жесткого подхода», - сказал Мединский.

По его словам, одной из методик борьбы является досудебное закрытие пиратских сайтов. «Пиратский сайт после серии предупреждений закрывается в досудебном порядке, а после этого он должен доказать, что он не пират», - пояснил данный механизм Мединский.

Министр признался, что у него оформлена подписка на ряд ресурсов с легальным видеоконтентом. «Это безумно удобно, очень просто, если тебе лень пойти в кинотеатр, и дешевле, чем в кинотеатре, существенно», - подчеркнул он.