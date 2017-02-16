Начальники генштабов России и США договорились продолжать работу по снижению напряженности

Начальники генштабов России и США генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд на встрече в Баку (Азербайджан), которая состоялась в четверг, 16 февраля, обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений.

«Определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов», - говорится в пресс-релизе Минобороны России.

Они также оценили в ходе встречи ситуацию в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира.

«Достигнута договоренность о продолжении контактов», - сообщает Минобороны.