Встреча с Лавровым показала недостаток опыта у госсекретаря США Тиллерсона – Bloomberg

В ходе встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вопреки сложившейся традиции, представителей СМИ попросили удалиться из помещения, где проходили переговоры.

Журналисты успели услышать только приветствие Тиллерсона, после чего организаторы встречи от США настойчиво попросили прессу уйти. Продолжения речи услышать уже не удалось.

Как отмечает Bloomberg, Рекс Тиллерсон еще не привык к должности дипломата, ранее он выступал только перед акционерами Exxon Mobil Corp. в качестве главного исполнительного директора корпорации. Дипломатический протокол значительно отличается от практик, принятых в бизнесе.

После переговоров госсекретарь США вышел к прессе. Как отмечает агентство, чтение заявления заняло у Тиллерсона меньше минуты. После этого, не обращая внимания на вопрос журналиста, госсекретарь покинул помещение.