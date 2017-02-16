В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за нападение на медиков

Мосгордума предлагает установить уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы, за нападение на медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты России.

Причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи пациентам, отмечают авторы.

В пояснительной записке приводятся статистические данные Министерства здравоохранения с 2010 по 2016 гг., согласно которым на медработников было совершено около 1226 нападений при исполнении ими служебных обязанностей.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи наказывается лишением свободы на срок до 12 лет, говорится в проекте закона.

Посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, говорится в законопроекте.