Мосгордума предложила Госдуме ограничить курение электронных сигарет

Московская городская дума внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете курения электронных сигарет (вейпов) в общественных местах, транспорте, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Законопроект запрещает продажу несовершеннолетним таких испарительных смесей и устройств, имитирующих курение табака. Также запрещается их реклама.

Их употребление запрещается в учреждениях культуры, спорта, образования, в медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта как городского, так и междугороднего, в учреждениях торговли и общественного питания, в помещениях социальных служб, органов госвласти. Также нельзя будет курить вейпы на детских площадках и пляжах, на платформах, в лифтах, на рабочих местах, в санаториях.

Авторы законопроекта предлагают ввести повышенный акциз на такие устройства для снижения их использования.

Под действие законопроекта подпадают любые устройства, имитирующие курение табака, электронные кальяны, а также испарительные смеси (жидкость с содержанием никотина в объеме от 0,1 мг на миллилитр, а также без содержания никотина).