Трамп заявил, что ничего «не делал для России», но хочет с ней поладить

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что хотел бы «поладить с Россией», передает ТАСС.

«Я ничего не делал для России, я ничего не сделал для России. Если мы сможем поладить с Россией, то это позитивная вещь. У нас есть очень талантливый человек, госсекретарь Рекс Тиллерсон, который будет вскоре встречаться с ними», - сказал американский лидер.

Трамп также заявил, что нынешняя волна материалов в СМИ о России представляет собой сплошную череду «фейковых новостей». «Это фейковые новости, созданные средствами массовой информации», - сказал он.

По его словам, люди из администрации Обамы, остающиеся в органах исполнительной ветви власти США, занимаются проведением антироссийской кампании.