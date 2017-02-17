Снятие санкций с России откроет путь к возобновлению формата G8

Италия рассчитывает, что отмена антироссийских санкций позволит возобновить формат «большой восьмерки», приводит ТАСС заявление министра иностранных дел Италии Анджелино Альфано, сделанное на полях саммита G20. «Мы надеемся, что преодолев санкционный режим, можно будет вернуться к формату «восьмерки». И это та цель, над достижением которой ведется работа», - сказал он.

Альфано уточнил, что для достижения этой цели «времени до саммита в Таормине в конце мая не хватает». Но «только неразумный», с его точки зрения, «может настаивать на сохранении охлаждения в отношениях между США и Россией и Россией и ЕС».

Очередной саммит G7 пройдет под председательством Италии в Таормине (остров Сицилия) 26-27 мая. В ходе визита в Лондон премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что несмотря на стремление нормализовать отношения с Россией, возвращение формата G8 «не представляется на данный момент реалистичным».