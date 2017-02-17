Российское посольство увидело в фильме BBC про болельщиков попытку дискредитировать Россию

Российское посольство в Великобритании заподозрило создателей документального фильма ВВС2 «Армия хулиганов России» (Russia's Hooligan Army) в попытке дискредитировать Россию и готовящийся чемпионат мира по футболу 2018 г. Это говорится в комментарии дипмиссии, который был опубликован после выхода фильма в эфир. Авторы комментария отметили, что фильм вышел на телеканале, «спонсируемом британским правительством», а его авторы основывались на футбольных беспорядках в Марселе, съемках «российских болельщиков-маргиналов» и скомпоновали сюжет, «приложив максимум усилий и средств» для дискредитации ЧМ-2018 и страны-хозяйки.

Фильм произвел на дипломатов «шокирующее впечатление». «Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки», - говорится в комментарии. Посольство напомнило, что «аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи».

Дипломаты заверили, что в России вопросам безопасности придаётся первостепенное значение, и напомнили, что склонные к насилию маргинальные элементы существуют в каждом обществе.

Представленные в фильме Russia's Hooligan Army российские фанаты пригрозили английским болельщикам, что им «100% гарантированы нападения» на чемпионате мира в России, писала накануне Guardian, ссылаясь на анонс передачи. Один из фанатов, «Вася-киллер», заявил, что массовые беспорядки на чемпионате Европы 2016 г. произошли с разрешения Кремля. Участники фильма рассказывали, почему дерутся, что им это дает и как они отрабатывали приемы уличных боев перед поездкой на чемпионат Европы во Франции.