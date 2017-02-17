Число жертв теракта в пакистанском Сехван-Шарифе выросло до 75

Жертвами теракта в пакистанском городе Сехван-Шариф, по последним данным, стали 75 человек, еще около 300 получили ранения, сообщает телеканала GEO-TV. Взрыв произошел в четверг 16 февраля рядом с мавзолеем философа Лала Шахбаза Каландара, рядом с которым собралась толпа людей для проведения суфийских ритуалов.

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Ответственность за теракт взяли террористические группировки «Исламское государство» (запрещено в России) и «Джамаат-уль-Ахрар».

Премьер-министр страны Наваз Шариф назвал происшедшее «нападением на будущее Пакистана». Исламабад после теракта принял решения на неопределенное время закрыть границу с Афганистаном «по соображениям безопасности».