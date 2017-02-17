Герой доклада Bellingcat о транспортировке «Бука», сбившего рейс МН17, раскритиковал расследование

Русская служба BBC получила комментарий героя доклада группы Bellingcat «Идентификация Хмурого», в котором был назван человек, якобы организовавший доставку в Донбасс российского «Бука», из которого был сбит пассажирский лайнер Malaysia Airlines. В докладе говорилось, что «Бук» помогали перевозить военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС России, а отвечал за операцию бывший российский военный с позывным «Хмурый». Bellingcat назвали его настоящее имя и привели электронный адрес.

Русская служба BBC подтвердила этот адрес через другие источники и связалась с «Хмурым», который прокомментировал расследование. Редакция подчеркивает, что «не имеет независимого подтверждения того, что информация о "Хмуром", указанная в докладе, соответствует данным человека, о котором там идет речь».

«Хмурый» заявил, что не имеет никакого отношения ни к даче команды на поражение цели, ни к стрельбе по лайнеру, а это главные вопросы в деле со сбитым Boeing. Он предположил, что истинная цель публикации Bellingcat - «вынудить кого-либо, например "Хмурого", "проговориться" в интервью, что даст расследователям дополнительные факты». В докладе он не увидел никаких доказательств.

Для «Хмурого» это «очередная попытка "натянуть сову на глобус", смесь отобранных фактов и лжи». «Подобные "расследования"- не более чем попытка увести следствие в сторону от факта, что стрельба велась из украинского "Бука". Для человека, обладающего минимальными знаниями в географии и знающего, где на тот момент проходила линия фронта, подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызывать не могут», - цитирует ВВС.

По утверждению Bellingcat, Хмурый - бывший кадровый советский военный, родившийся в Донецке, прошедший Афганистан, а ныне живущий в Ростовской области и по крайней мере до 2014 г. служивший в ГРУ. Также у него есть позывные «Зубр» и «Бизон». Его телефонные переговоры во время транспортировки «Бука» были перехвачены украинскими военными и обнародованы нидерландским следствием в прошлом году, напоминает ВВС.

Второй, непубличный, доклад Bellingcat подготовила для нидерландских следователей.

Минобороны России ранее неоднократно критиковало расследования Bellingcat. Действия международных групп по раcследованию гибели MH17 в Москве также критиковали, отмечая, что эти группы недостаточно используют сведения, которые предоставляет или могла бы предоставить российская сторона.