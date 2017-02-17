Исполняющим обязанности главного судебного пристава назначен Сергей Сазонов

Должность исполняющего обязанности директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — главного судебного пристава России — занял Сергей Сазонов. Об этом сообщается на сайте ФССП. Он сменил на этом посту Артура Парфенчикова, который был назначен исполняющим обязанности главы Карелии.

Сазонов с 2006 г. занимал должность первого заместителя директора ФССП, ранее работал заместителем руководителя департамента судебных приставов Минюста России, до этого — в территориальных органах Минюста и на руководящих должностях в сфере предпринимательства и юриспруденции.

Напомним, губернатор Карелии Александр Худилайнен, чьи полномочия истекали 24 мая, 15 февраля заявил о досрочной отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии назначен Артур Парфенчиков.