Керри будет преподавать в Йельском университете

Бывший государственный секретарь США Джон Керри будет курировать новую программу в Йельском университете по решению глобальных проблем. Он займется преподаванием и исследованиями, передает агентство Associated Press со ссылкой на университет.

Керри будет вести семинары и обсуждать со студентами такие темы, как «несостоявшиеся государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм и изменение климата». В руководстве университета ожидают, что новая программа поможет разработать новые политические подходы, передает агентство.

Джон Керри закончил Йельский университет в 1966 г.