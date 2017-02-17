Защита Навального обжаловала новый приговор по делу «Кировлеса»

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор по результатам повторного рассмотрения дела «Кировлеса».

«Сегодня мы подали совместную апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный Навальному и Петру Офицерову. В своей жалобе мы просим приговор отменить и прекратить уголовное преследование наших подзащитных в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления», - сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев.

9 февраля Ленинский суд Кирова признал виновными Алексея Навального и Петра Офицерова в хищениях по делу «Кировлеса» и приговорил их соответственно к пяти и четырем годам лишения свободы условно.

В середине декабря Навальный заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2018 г. На суде Навальный заявлял, что несмотря на приговор кампания будет продолжена.

Навальный и Офицеров свою вину не признали. Навальный неоднократно на суде говорил о политической подоплеке дела.