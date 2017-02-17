После теракта в Пакистане ликвидированы 39 боевиков

Спецслужбы Пакистана ликвидировали 39 боевиков, подозреваемых в причастности к теракту в Сехван-Шарифе, еще 47 человек были задержаны, сообщает Associated Press со ссылкой на официальные источники. По данным агентства, спецоперации проводились на территории всей страны в течение ночи с 16 на 17 февраля.

Взрыв произошел в четверг 16 февраля. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в толпе рядом с мавзолеем суфийского философа. В результате погибли как минимум 75 человек, еще около 300 получили ранения. Ответственность за взрыв взяли террористические группировки «Исламское государство» (запрещено в России) и «Джамаат-уль-Ахрар».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование властям Пакистана в связи с гибелью людей. «Это варварское преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — говорится в телеграмме президента. Он подтвердил готовность сотрудничать с Пакистаном для борьбы с терроризмом.

Власти Пакистана после теракта приняли решение усилить меры безопасности. В частности, на неопределенный срок закрыта граница с Афганистаном.