В КПРФ нашелся желающий участвовать в выборах мэра Москвы

Председатель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков хочет выдвинуться в мэры Москвы от своей партии. Он сказал это «Коммерсанту» и высказал мнение, что компартия может параллельно запустить президентскую и мэрскую предвыборные кампании. В президенты, по его мнению, должен выдвигаться лидер партии Геннадий Зюганов. «Сочетая президентскую с мэрской, мы можем решить вопрос и преемственности, и дополнения друг друга», — сказал Клычков. Он добавил, что в результате партия определит, кого выдвигать на какие выборы, «исходя в том числе из желания кандидатов».

В партии вопрос о выдвижении Клычкова на выборы мэра Москвы еще не обсуждали, заявил «РИА Новости» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Сам Клычков сказал агентству, что пока только высказал предложение и оно будет обсуждаться в партии. Он добавил, что, хотя никто из партийных коллег не заявлял отчетливо о желании выдвигать свою кандидатуру, в партии имеется много «молодых» и «немолодых» людей, которые могут быть рассмотрены в данном качестве.

Источник «Коммерсанта» в руководстве КПРФ сказал, что Андрей Клычков предварительно обсуждал вопрос о выдвижении с первым секретарем горкома Валерием Рашкиным. У Рашкина на выборах мэра было бы преимущество «благодаря статусу первого секретаря», сказал другой источник издания в компартии. Еще один источник в КПРФ сказа, что мэрия Москвы категорически против Клычкова и может создать проблемы на выборах.