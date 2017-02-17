Захарченко заявил о готовности освободить весь Донбасс военным путем

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ополченцы готовы освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.

«Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача. И мы всегда говорили, что желательно это сделать политическим путем. Если же они не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным», - сообщил Захарченко на пресс-конференции в Луганске.

Он отметил, что благодаря блокадам, которые проводят киевские власти, у властей самопровозглашенных республик появилось право «делать это самостоятельно».

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все товарные перевозки являются контрабандой. Позже радикалы также перекрыли два ж/д участка в Донецкой области.

В результате возникли перебои с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

15 февраля кабинет министров Украины поддержал предложение министерства энергетики и угольной промышленности о введении временных чрезвычайных мер на энергетическом рынке страны в связи с острым дефицитом угля антрацитовой группы из-за блокады радикалами поставок из Донбасса.

С 16 февраля чрезвычайное положение на энергетическом рынке Украины вступило в силу и будет действовать в течение месяца. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до $2 млрд, что скажется на курсе гривны.