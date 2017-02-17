Обвинение требует 8 лет колонии для экс-сенатора за мошенничество на 1 млрд рублей

Прокурор потребовал восьми лет колонии общего режима для бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова и штрафа на 1 млн руб. Как передает ТАСС, он заявил это в Лефортовском суде Москвы. Экс-сенатор обвиняется в мошенничестве на 1 млрд руб. при выполнении контракта с «Рособоронэкспортом» и правительством Венесуэлы на строительство в этой стране завода по производству автоматов Калашникова. Обвинение ему предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, компания, которой руководил Попельнюхов, была генеральным подрядчиком строительства, но выделенные на эти работы 1,18 млрд руб. он похитил. Попельнюхов свою вину не признает.

В Совете Федерации Попельнюхов ранее представлял Белгородскую область. Также он ранее был председателем попечительского совета Федерации триатлона России. Сейчас он является гендиректором ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848».