Фанат «Вася-киллер»: BBC все переврала

Авторы фильма ВВС2 «Армия хулиганов России» (Russia's Hooligan Army) о российских футбольных фанатах переврали слова персонажа «Вася-киллер». Это Василий Киллер Степанов, фанат «на пенсии» и многодетный отец сообщил изданию «Спорт-экспресс». Он дал понять, что фильм, который вышел в эфир 16 февраля вечером, видел и ему грустно, что ему приписали слова, которые он не говорил.

В частности, по его словам, ему приписали обещание «фестиваля околофутбольного насилия, который произойдет в нашей стране во время ЧМ-2018». Из статьи The Guardian, написанной после выхода в эфир анонса фильма, следует, что фестиваль насилия обещал устроить анонимный болельщик из Ростова. В фильме «Вася-киллер», которого подозревают в дистанционной организации побоища в Марселе, заявил, что во Францию поехали «специальные военизированные отряды футбольных хулиганов, которых Владимир Владимирович Путин отправил покорять Европу», цитировала The Guardian. Также он говорил, что участие в выходках фанатов воспитало в нем мужество и принципы и давало ощущение, «что ты на вершине Эвереста и способен на все».

По словам Степанова, к нему съемочная группа с Алексом Стокли приезжала в ноябре 2016 г. По их словам, они снимали материал «о культуре околофутбола». «Насколько знаю, съемки велись в Москве, Орле, Туле, Ростове-на-Дону… Взяли несколько интервью, в том числе и у меня», - добавил он. Ему жаль, что он принял участие в проекте, но он заверил, что «ничего криминального не говорил». Кадры с показательной дракой российских фанов он комментировать отказался, но выразил уверенность, что там «присутствовал подлог» и «красивый монтаж» и что участников показательной драки могли ввести в заблуждение. Стокли он назвал «подонком». Посредника, который вывел на него группу ВВС, по его словам, англичане очень сильно «подвели» и «ввели в заблуждение». «Он имеет отношение к спартаковскому движению. И думаю, он сейчас очень сильно тоже опечален. Понятно, что вся эта история с фильмами – звенья одной цепи, хотят опорочить Россию. Вся эта травля продолжается. Западный зритель все это хавает, а на самом деле это ложь», - заверил Василий Киллер Степанов.

Он напомнил, что Россия всегда славилась гостеприимством. Беспорядки в Марселе произошли по вине французских властей, провала организаторов и безволия и слабости правоохранительных органов Франции, которые не смогли удержать в порядке «50 тысяч англосаксонского сброда, приехавшего в Марсель». Англичане, по его словам, в Марселе провоцировали российских болельщиков. Подробности он знает со слов других, сам он напомнил, что во время чемпионата Европы был на даче в Подмосковье с семьей.

Приезд во Францию «боевых бригад» фанатов он отрицает - «это была сборная солянка обычных мужчин, а не боевых единиц», но плевать в лицо на улице им не стоило. Также он напомнил о серьезных тратах на поездку во Францию.

Представленные в фильме Russia's Hooligan Army российские фанаты пригрозили английским болельщикам, что им «100% гарантированы нападения» на чемпионате мира в России, писала накануне The Guardian, ссылаясь на анонс передачи. Один из фанатов, «Вася-киллер», заявил, что массовые беспорядки на чемпионате Европы 2016 г. произошли с разрешения Кремля. Участники фильма рассказывали, почему дерутся, что им это дает и как они отрабатывали приемы уличных боев перед поездкой на чемпионат Европы во Франции.