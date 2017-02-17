Экс-премьер Тони Блэр призвал британцев отказаться от Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании, бывший лидер лейбористов Энтони Блэр призвал сограждан восстать против решения о выходе страны из Евросоюза. Как сообщает ВВС, он заявил это в лондонском Сити. Он объяснил, что, когда люди голосовали на референдуме, они не знали, каковы на самом деле будут условия выхода из ЕС. Сейчас, по его мнению, нужно это объяснить и в простой для понимания форме изложить расчеты о том, что выход из ЕС будет более болезненным, чем это кажется сейчас, а плюсы от этого решения - иллюзорными. Также он предупредил о риске новых референдумов - о независимости отдельных регионов. Результаты голосования он не оспаривает, но призывает еще раз подумать и достичь четкого понимания, «куда мы движемся».

На вопрос, имеет ли он в виду, что нужно провести второй референдум, он ответил, что это только начало дискуссии и что когда значительная часть сторонников Brexit передумает, нужно иметь возможность пересмотреть ранее принятое решение. Как это сделать, это уже второй вопрос. Пока он призвал начать искать пути отступления от края обрыва.

Блэр предложил проевропейским политикам создать межпартийное движение для этих целей. Он отметил, что одной из причин успеха сторонников Brexit стала слабость Лейбористской партии. Нынешнее правительство консерваторов, по его словам, сделало Brexit единственной темой, отодвинув проблемы здравоохранения, образования, контроля за мигрантами и увеличившегося бремени социальных затрат. Сам он создаст институт, который займется разработкой аргументации за сохранение членства в ЕС.

Бывший лидер консерваторов Иан Дункан Смит назвал заявление Блэра высокомерным и недемократичным. Лидер либерал-демократов Ник Клэгг же согласен с каждым словом экс-премьера. Бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фарадж, один из главных идеологов Brexit, назвал Блэра «человеком вчерашнего дня» и пообещал проследить, чтобы выход из ЕС состоялся. Нынешний министр иностранных дел Борис Джонсон, который также агитировал за Brexit, заявил, что призывает британский народ восстать и выключить телевизор всякий раз, как Блэр начнет выступать со своими снисходительными заявлениями.

Премьер-министр Тереза Мэй собирается начать формальные переговоры с ЕС о выходе страны из этого сообщества к концу марта. На прошлой неделе это одобрила палата общин.