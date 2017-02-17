В Испании зять короля получил тюремный срок за налоговые махинации

В Испании суд Майорки приговорил зятя короля Иньяки Урдангарина к шести годам и трем месяцам тюрьмы за налоговые махинации, мошенничество и растрату. Его жена, принцесса Кристина, сестра короля Фелипе и шестая в очереди престолонаследия, оправдана, но заплатит штраф, поскольку пользовалась, путь и неосознанно, его незаконными доходами. Штраф для принцессы назначен в размере 265 000 евро, ее мужу - в 512 000 евро. Ни принцесса, ни ее муж в суде не присутствовали. ВВС сообщает, что оба вины не признают, а на приговор подадут апелляцию.

Кристина стала первым членом испанской королевской семьи, который предстал перед судом. Расследование дела началось в 2010 г. 22 декабря 2014 г. судья Хосе Кастро постановил, что сестра короля должна быть привлечена к ответственности.

Урдангарин признан виновным в использовании связей с королевской семьей ради получения незаконных доходов, которые затем он тратил в личных целях. По версии следствия, некоммерческий фонд Урдангарина Noos Institute использовался для заключения контрактов с региональными администрациями по завышенным ценам, а затем эти средства поступали на личные счета обвиняемых в офшорах. Фонд получил по таким контрактам 6 млн евро бюджетных средств, в основном из бюджетов Валенсии и Балеарских островов, полагало следствие. Принцесса входила в совет директоров организации и была с мужем совладельцем компании Aizoon, через которую отмывались похищенные средства.

По делу проходят еще 16 фигурантов, им приговоры еще не вынесены.