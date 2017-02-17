Новый губернатор Карелии планирует бороться с бюрократией с помощью соцсетей

Врио губернатора Карелии Артур Парфенчиков намерен снять административные барьеры с помощью информационных технологий.

Парфенчиков отметил, что сказал членам правительства, что он продолжает работать в социальных сетях - в Twitter, в Facebook. «Это один из примеров того стиля работы, который мы здесь обязательно будем определять», - сказал Парфенчиков на пресс-конференции в Петрозаводске.

Он пояснил, что «за счет активного внедрения информационных технологий (возможно) устранять ненужные административные, бюрократические барьеры и делать общение гражданина и органа власти максимально быстрым, конкретным, небюрократическим».

По его словам, в Карелии нужно повышать уровень информатизации, а чиновникам необходимо быть более «коммуникационно оснащенными».

Губернатор Карелии Александр Худилайнен, чьи полномочия истекают 24 мая, 15 февраля заявил о досрочной отставке. Временно исполняющим обязанности губернатора Карелии был назначен директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.