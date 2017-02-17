В Госдуму внесен законопроект о наделении гражданством России детей от смешанных браков

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность принятия в российское гражданство ребенка посредством одностороннего волеизъявления родителя - гражданина России без согласия родителя-иностранца. Соответствующая инициатива размещена в пятницу в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента России.

Ее автором выступил первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

Принятие поправок будет способствовать созданию дополнительного механизма защиты интересов российских граждан, проживающих за рубежом, а также подкрепило бы усилия России по налаживанию и развитию более тесных связей с зарубежными соотечественниками.

Кроме того, законопроект устраняет неравенство в решении вопроса о гражданстве родных и усыновленных детей, устанавливая равные права усыновителей и родителей в вопросе приобретения гражданства детей.