Пятая часть россиян негативно оценивает нынешние отношения Москвы и Минска – ФОМ

За последние полтора года сократилась доля россиян, которые положительно оценивают российско-белорусские отношения, сообщает фонд «Общественное мнение».

По мнению 50% опрошенных, на данный момент между Россией и Белоруссией сложились хорошие отношения (в октябре 2015 г. 79% респондентов думали так). Плохими назвали отношения 22% россиян, полтора года назад лишь 6% россиян считали отношения плохими.

По мнению большинства респондентов, в последнее время отношения между Россией и Белоруссией не меняются (36%) или ухудшаются (23%). Положительную тенденцию заметили 16% россиян, 25% затруднились дать ответ.

64% респондентов считают, что российские власти хотят сблизиться с Белоруссией (12% этого не видят, 12% затрудняются с ответом).

43% россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, 42% - безразлично, 8% - плохо (в октябре 2015 г. - 54, 33 и 5% соответственно). Опрос проводился 11-12 февраля среди 1500 жителей 104 населенных пунктов России.