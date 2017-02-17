Дворкович попросил операторов не повышать цены из-за «закона Яровой» более чем на 5% – «Интерфакс»

Вице-премьер России Аркадий Дворкович попросил операторов в результате реализации положений «закона Яровой» не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%, сообщил «Интерфаксу» один из участников совещания, посвященного корректировке закона.

Однако, по мнению операторов, реализация закона в существующем его варианте не позволит удерживать рост цен в рамках инфляции, повышение может быть значительно выше.

Представитель Дворковича Алия Самигуллина не прокомментировала вопрос о предельном повышении цен в рамках исполнения положений «пакета Яровой».

«Состоялось совещание по закону, обсудили приоритеты и порядок доработки подзаконных актов, а также возможную корректировку закона в случае невозможности отразить согласованную позицию в постановлении», - заявила она «Интерфаксу».

Ранее о том, что для реализации «закона Яровой» вместо разработки подзаконных актов потребуется внесение поправок, говорил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. На этом предложении он вновь настаивал на совещании и получил поддержку, утверждает источник.

По итогам встречи было решено, что на первом этапе реализации закона будет более оптимальным хранить только трафик голосовых вызовов и sms, исключив хранение передачи данных. В дальнейшем для хранения data предлагается использовать технологию кольцевого буфера.