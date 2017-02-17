В центре Минска проходит митинг против декрета «О тунеядцах»

В центре Минска проходит несанкционированная с властями акция «Марш рассерженных белорусов». Митингующие выступают против президентского декрета «О предупреждении социального иждивенчества». Участники акции требуют отменить декрет, остановить снижение реальных доходов населения, рост платы за ЖКХ, а также вернуть народу справедливые выборы.

На Октябрьской площади митингующие развернули плакаты с антиправительственными лозунгами. Перед участниками акции выступили лидеры оппозиции. «Мы поручаем выбранным нами представителям довести наши требования до власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований. В случае если до 17 марта 2017 г. власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия», - заявил один из организаторов Владимир Некляев.

По разным оценкам, на митинг вышли 1500-2000 человек. Сотрудники правоохранительных органов не препятствуют проведению мероприятия.

Декрет президента был обнародован в апреле 2015 г. Согласно документу граждане Белоруссии, постоянно проживающие за границей, и лица без гражданства, не участвовавшие в финансировании госрасходов или участвовавшие в таком финансировании менее 183 календарных дней в истекшем году, должны уплатить сбор в размере 20 базовых величин (более $200). Правозащитники считают, что документ вводит практику принудительного труда под угрозой наказания, а это нарушает статьи Конституции.