С фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный могут взыскать 1,3 млрд рублей

ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России просит Симоновский суд Москвы взыскать 1,3 млрд руб. с фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя потерпевшей стороны, начальника правового управления ФГУП Владимира Сычева.

«Мы просим Симоновский суд признать нас гражданским истцом по уголовному делу и солидарно взыскать в пользу предприятия материальный ущерб в сумме 1,35 млрд руб. по факту хищения Митряковым, Дегтяревым, Матуевым, Базанковым и Дегтяревой денежных средств путем обмана», - сказал он.

В отношении гендиректора ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадима Митрякова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой, и отмывании денежных средств в особо крупном размере, дело было выделено в отдельное производство и рассмотрено 17 февраля в Симоновском суде в особом порядке. Митряков признал вину, раскаялся и попросил учесть смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.