Порошенко обвинил Путина в ненависти к Украине

Украинский президент Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 17 по 19 февраля, обвинил президента России Владимира Путина в ненависти к Украине.

«Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Он отрицает идентичность украинского народа, я знаю это. Он не видит для Украины никакого места на политической карте Европы. Вина Украины в том, что она захотела жить независимо, и Россия хочет наказать нас за это», – заявил Порошенко.

Владимир Путин не принимает участия в Мюнхенской конференции. На ее полях может состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.